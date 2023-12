Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam. Świąteczny prezent dostępny przez ograniczony czas

Użytkownicy komputerów osobistych są dzisiaj rozpieszczani. Niedawno informowaliśmy, że w sklepie GOG można odebrać drugi ze świątecznych prezentów w ramach Zimowej Wyprzedaży. Ze swoimi promocjami wystartował również sklep Fanatical, który z tej okazji udostępnił kolejną darmową grę na PC. W ramach prezentu możecie odebrać Ultimate Zombie Defense, czyli sieciową strzelankę z 2020 roku. Fanatical oferuje klucze na Steam i promocja ważna jest przez kilka dni lub do wyczerpania zapasów.

Ostateczna obrona przed zombie jest horrorem survivalowym w trybie współpracy, usytuowanym na przedmieściach kiedyś spokojnego miasta, położonego w sercu kontynentalnej Europy. Miasto i otaczające je 250 km terenu zostały odcięte w próbie ograniczenia wybuchu, choć - póki co - wszystkie próby skończyły się niepowodzeniem. Ty i twoi przyjaciele jesteście członkami elitarnej jednostki zrzuconej do tego znękanego miejsca i macie tylko jedną misję: zlokalizować i zniszczyć źródło zakażenia. Na co czekasz? Do dzieła, żołnierzu!

Kolejna gra PC do zdobycia za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tą grą, to klucz do Ultimate Zombie Defense do wykorzystania na Steam odbierzecie na tej stronie. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko do następnego świątecznego poniedziałku, czyli 25 grudnia.