Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam. Nie czekajcie i odbierzcie prezent już teraz

Sklep Fanatical wyszedł z ciekawą propozycją z okazji startu halloweenowych wyprzedaży. Przez najbliższy tydzień możecie na stronie sklepu internetowego odebrać darmową grę. Tym razem Fanatical zaoferował w prezencie 12 is Better Than 6, czyli doceniony western z 2015 roku. Z odbiorem gry musicie się pośpieszyć, gdyż oferta ograniczona jest czasowo.

Jest rok 1873. Zbiegły niewolnik wolno idzie przez pustynie, zmierzając z Meksyku do Teksasu. Rewolwer trzyma blisko, a na głowie nosi sombrero, które skradł jakiemuś nieboszczykowi.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tą grą, to klucz 12 is Better Than 6 do wykorzystania na Steam odbierzecie z tej strony. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko do końca 31 października lub do wyczerpania zapasów.