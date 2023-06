Jeszcze jedna darmowa gra do odebrania na Steam. Oferta kończy się za kilka dni

Na Steam możecie odebrać za darmo kolejną darmową grę. Niedawno na platformie Valve udostępniono docenioną przygodówkę, która dostępna jest przez cały czerwiec. Najnowsza oferta nie ma tak długiej daty ważności, dlatego musicie się pośpieszyć, aby za darmo odebrać strategię Field of Glory II. Tytuł studia Byzantine Games został wydany w 2017 roku, który został doceniony przez graczy.

Field of Glory II to turowa gra taktyczna, której akcja toczy się podczas powstania Rzymu w latach 280–25 p.n.e. Gra pozwala toczyć duże lub małe bitwy Rzymem, przeciwko cesarstwu, lub między innymi narodami, które nie są jeszcze świadome rzymskiego zagrożenia, a także bitwy między narodami, które nigdy nie weszły ze sobą w konflikt historyczny, ale mogły mieć miejsce, gdyby bieg historii potoczył się inaczej.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Field of Glory II, to grę odbierzecie w tym miejscu. Oferta ważna jest tylko do 8 czerwca.