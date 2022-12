Jeśli moglibyście zagrać na kinowym ekranie to w jaką grę?

Zgaduję, że każdemu z nas przydarzyła się sytuacja, w której rozważaliśmy, jak fajnie grałoby się na sali kinowej. Wielki ekran, świetne nagłośnienie i ogromna przestrzeń tylko dla nas. Oczywiście, kluczowy byłby tutaj wybór odpowiedniej gry. Dla jednych będzie to FIFA 23, a dla innych niezwykle efektowny God of War Ragnarök. Użytkownik portalu reddit.com nie miał żadnych wątpliwości jeśli chodzi o wybór tytułu.

Gra w Elden Ring w sali kinowej

SuperSloth07 pochwalił się tym, że po wynajęciu sali kinowej, jego pierwszą decyzją było odpalenie gry na wielkim ekranie. Jako ogromny fan produkcji FromSoftware wybrał Elden Ring, twierdząc, że to doskonałe warunki to tego, by zmierzyć się z Melanią w epickim pojedynku. Bez ukrywania przyznał, że walkę przegrał, nie mając przy tym większych szans.



Kreatywni fani Elden Ring nie przestają zaskakiwać nas swoimi pomysłami. O dziwnych, często absurdalnych dokonaniach z pewnością będziemy słyszeć jeszcze przez lata. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie byłyby Wasze wybory, jeśli mielibyście salę kinową do własnej dyspozycji na kilka godzin.