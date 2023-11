Jenna Ortega odeszła z Krzyku 7. Co dalej z popularną serią horrorów?

Aktorka miała zrezygnować z Krzyku 7 ze względu na napięty harmonogram i zobowiązania wobec innych projektów. W przyszłym roku Ortegę zobaczymy w Soku z żuka 2, do którego niedawno zakończyły się zdjęcia, a w kwietniu młoda gwiazda zamelduje się w Irlandii, aby nakręcić drugi sezon Wednesday dla Netflixa. W najbliższych latach aktorkę zobaczymy również w takich produkcjach, jak Death of a Unicorne, Winter Spring Summer or Fall oraz Miller's Girl.

Krzyk 7 nie ma jeszcze gotowego scenariusza i nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu. W obliczu utraty dwóch gwiazd serii nie wiadomo, czy twórcy będą kontynuować tę samą historię z nowymi i dotychczasowymi bohaterami, czy też zdecydują się na kolejny restart franczyzy.