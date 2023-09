Jeden z największych hitów usunięty ze Steama. Twórca podjął drastyczną decyzję

Nie wszystkie historie, gdzie gra zyskuje nagłą i niespodziewaną popularność kończą się szczęśliwie. Przekonał się o tym twórca Only Up!, który opublikował swoją grę w maju bieżącego roku. Produkcja momentalnie stała się wielkim hitem wśród streamerów na Twitchu, którzy testowali granice fizyki w niezależnej grze stworzonej przez jedną osobę. Niestety gracze, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Only Up! nie będą mogli już tergo zrobić. Twórca zdecydował się usunąć grę ze Steama.

Deweloper SCKR Games przyznał, że zdecydował się wycofać swój tytuł ze sprzedaży ze względu na „stres”, spowodowany wybuchem popularności Only Up! Twórca przyznał, że gra była jedynie testem jego kreatywności i chce zostawić ją już za sobą.

Only Up! nagle usunięte ze Steama przez twórcę gry

Wygląda na to, że Only Up! zostało usunięte ze Steama na dobre, ale to nie pierwszy raz, kiedy gra zniknęła z platformy Valve. 30 czerwca produkcja została wycofana ze sklepu ze względu na wykrycie licznych naruszeń praw autorskich związanych z zasobami gry. Jeden z modeli 3D – posąg gigantycznej dziewczyny – został wykonany przez innego artystę i wykorzystany przez SCKR Games bez zezwolenia. Produkcja zawierała również efekty dźwiękowe m.in. z Final Fantasy VII i Minecrafta. Gra wróciła do sprzedaży 1 lipca wraz z aktualizacją, która usuwała „pożyczone” materiały.