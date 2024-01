Jeden z największych bestsellerów doczeka się ekranizacji. O tej książce słyszał każdy

Tatuażysta z Auschwitz to opowieść o Lalim, słowackim Żydzie, który w 1942 roku został deportowany do Auschwitz – obozu koncentracyjnego, w którym podczas Holocaustu zamordowano ponad milion Żydów. Krótko po przybyciu do obozu Lali zostaje wyznaczony do roli Tätowierera – jednego z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę, której tatuuje na ramieniu więzienny numer.