Jeden z najlepiej ocenianych tytułów na Steam to gra o kaczkach

Ekipa portalu pcgamer.com dokonała ciekawej obserwacji. Wynika z niej, że jedną z najlepiej ocenianych gier w sklepie Steam jest tytuł o gumowych kaczkach. Mowa tutaj o Placid Plastic Duck Simulator.

Placid Plastic Duck Simulator ze świetnym wynikiem na Steam

Produkcja autorstwa Turbolento Games zadebiutowała na Steam 6 lipca 2022 roku i od tamtej pory doczekała się ponad 3.5 tys. recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne opinie. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie najświeższe recenzje, to wynik jest jeszcze wyższy i wynosi 99%. Taki rezultat powoduje, że Placid Plastic Duck Simulator spokojnie łapie się do grona najlepiej ocenianych produkcji w sklepie Valve. Słyszeliście o tym tytule?



„Rozluźniające środowisko 3D, w którym doświadczysz życia jako gumowa kaczuszka, Placid Plastic Duck Simulator jest eksperymentem mającym na celu uspokojenie i wywołanie rozkoszy. Bądź gotów, aby ożywić swój pobyt w swoim ulubionym basenie nadmorskim” – czytamy w opisie gry na Steam.



„Zabawa” w Placid Plastic Duck Simulator polega na obserwowaniu gumowych kaczek, które dryfują w basenie lub morzu. W trakcie rozgrywki nie dzieje się nic spektakularnego. Kaczek może zrobić się więcej, a jedyną atrakcyjną wydaje się być to, że mogą mieć inny kolor i kształt.



Cóż mogę dodać? Jeśli gra faktycznie ma walory relaksacyjne, to nie dziwię się, że jest tak wysoko oceniana. Każdy ma swój sposób na regenerację po ciężkim dniu, nie nam to oceniać. Na koniec wspomnę tylko, że Placid Plastic Duck Simulator kosztuje zaledwie 7,19 zł. Dajcie znać, jeśli mieliście okazję przetestować ten tytuł. Jeśli macie ochotę poczytać o innych dziwnych grach, które można znaleźć na Steam, to zachęcam do zapoznania się z tym artykułem: Trzymajcie się mocno, prezentujemy koszmarki Steam.