Jak duża będzie mapa w Assassin’s Creed Mirage? Ubisoft porównał wielkość do poprzednich odsłon serii

Na Ubisoft Forward francuski deweloper zaprezentował pierwszy gameplay z Assassin’s Creed Mirage. Tegoroczna odsłona serii ma być mniejszą, bardziej skondensowaną grą, która „powróci do korzeni serii”, wymagając na graczach działanie po cichu, zamiast otwartą konfrontację z przeciwnikami. Tytuł ma przypominać pierwszą odsłonę Assassin’s Creed, a miejscem akcji będzie Bagdad i najbliższe okolice. Tym samym Assassin’s Creed Mirage będzie oferował mniejszą mapę od trzech ostatnich częściach o asasynach. W jednym z wywiadów twórcy ujawnili, jak duża będzie mapa w grze, porównują jej wielkość do poprzednich odsłon serii.

Mapa w Assassin's Creed Mirage wielkości tej z AC Revelations, czy AC Unity

Wielu graczy zniechęconych było ogromną, wypełnioną najróżniejszymi aktywnościami mapą z Assassin’s Creed Valhalla. Również mapy w Odyssey i Origins były na tyle duże, że można było na eksploracji spędzić setki godzin. Zmieni się w to w Assassin’s Creed Mirage, który zaoferuje o wiele mniejszy teren, który będzie można zwiedzić. Bagdad został porównany przez deweloperów do Konstantynopolu z Assassin’s Creed Revelations, czy Paryża z Assassin’s Creed Unity. Chociaż oba miasta nie były małe, to wciąż dużo mniejsze od otwartego świata znanego chociażby z Assassin’s Creed Valhalla.