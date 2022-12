Jak długo bylibyście w stanie grać bez przerwy? Jest nowy rekordzista

Rekord świata pobity, ale nie jestem do końca przekonany, czy wypada to rozpatrywać w kategorii dokonań. Poprzedni wynik został solidnie poprawiony, bo aż o 12 godzin, przez co przyszli pretendenci nie będą mieć łatwego zadania. Warto sprecyzować, że rekord dotyczy grania w bijatyki, co zostało dość wyraźnie zaznaczone w warunkach.

Nowy rekord świata w graniu bez przerwy

Zdobywcą nowego tytułu jest youtuber o nicku TCNick3, a jego wynik to 69 godzin. Gra, którą wybrał to Smash Bros. Ultimate. W zupełności zgadzam się z jego decyzją, bo sam spędziłem z produkcją Nintendo dziesiątki godzin. Warto wspomnieć nieco więcej o warunkach samych zmagań.



Według zasad zapisanych w Księdze rekordów Guinnessa, na każdą godzinę grania przypada 10 minut przerwy. TCNick3 spał po 2 godzinny dziennie, a samo wyzwanie zajęło mu niespełna 3 dni. Należy pamiętać jednak o tym, że takie wyczyny są niezwykle niebezpieczne i często stawiają ludzki organizm na skraju wytrzymałości.