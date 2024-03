Jak będzie wyglądał Liam Hemsworth jako Geralt? Netflix może szybko zaprezentować pierwsze zdjęcia

Trwają ostatnie prace przygotowawcze do wejścia ekipy i obsady na plan czwartego sezonu Wiedźmina od Netflixa. W Longcross Studios trwają testy ekranowe i sesje zdjęciowe z Liamem Hemsworthem w kostiumie i pełnej charakteryzacji Geralta z Rivii. Według Redanian Intelligence Netflix planuje szybko ujawnił pierwsze materiały promujące nowe odcinki serialu.

Kiedy Netflix zaprezentuje Liama Hemswortha w roli Geralta?

Zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina mają rozpocząć się w połowie kwietnia, więc w tym okresie możemy spodziewać się pierwszego oficjalnego zdjęcia Liama Hemswortha w roli łowcy potworów. Pewnym wyznacznikiem jest ogłoszenie rozpoczęcia zdjęć do trzeciego sezonu, kiedy to Netflix opublikował zdjęcie trójki głównych aktorów na planie. Możemy więc spodziewać się czegoś podobnego, więc raczej aktora w stroju Geralta nie zobaczymy w pełnej krasie.