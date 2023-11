Jackie Chan i Ralph Macchio wrócą w Karate Kid 2. Sony łączy swoje obie serie

Marzenie fanów zostanie spełnione. W nowym filmie Karate Kid do swoich ról powrócą Ralph Macchio, który zagrał Daniela Larusso w oryginalnym filmie z 1984 roku, a także Jackie Chan, który wcielił się w rolę mistrza w reboocie serii z 2010 roku. Film uważany był za remake pierwszej części cyklu, chociaż opowiadał podobną historię, rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Sony Pictures postanowiło to wykorzystać i Karate Kid 2 połączy obie serie.

Karate Kid 2 z gwiazdami poprzednich części

Niezatytułowany jeszcze film wyreżyseruje Jonathan Entwistle, czyli twórca takich seriali, jak To nie jest Ok i The End of the F***ing World. Sony określa swój nowy film jako łączący i kontynuujący mitologię oryginalnej serii Karate Kid. Scenariusz napisze Rob Lieber, twórca historii do Piotrusia Królika.