Jack Holmes: Master of Puppets – survival horror zaprezentowany na mocnym wideo

Jack Holmes: Master of Puppets to propozycja od niezależnego studia TonyDevGame. Twórcy podzielili się właśnie najnowszym trailerem swojej przerażającej produkcji . Jeśli lubicie survival horrory, to koniecznie powinniście zapoznać się z poniższym wideo.

Jack Holmes: Master of Puppets przede wszystkim powinno zaintrygować miłośników pierwszoosobowych horrorów. Gra prezentuje się dość brutalnie, a twórcom zależy również na tym, by rozgrywka była wymagająca. Na wyróżnienie zasługuje także ciekawa stylistyka gry. W trakcie zabawy trafimy chociażby do opuszczonego wesołego miasteczka, gdzie zmierzymy się z przerażającymi kreaturami. Dodajmy, że Jack Holmes: Master of Puppets powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.