Jabba Hutt miał dostać własny film. „To jeden z tych 30 scenariuszy, które znikają”

Reżyser ujawnił, że film skupiał się na wzlotach i upadkach Jabby Hutta. Guillermo del Toro wraz z resztą ekipy stworzyli „wspaniały świat”, aby przedstawić wcześniejsze lata popularnego bohatera z Gwiezdnych wojen. Niestety Lucasfilm na wczesnym etapie zdecydował o zakończeniu produkcji filmu.

Historia opowiadała o wzlotach i upadkach Jabby Hutta, a ja byłem z tego pomysłu bardzo zadowolony. Robiliśmy mnóstwo rzeczy związanych z tym projektem, ale to nie była moja własność, to nie były moje pieniądze. Był to jeden z tych 30 scenariuszy, które znikają. Czasem jestem zgorzkniały z tego powodu, czasem nie. Zawsze zwracam się do mojego zespołu i mówię: „Dobra praktyka. Zaprojektowaliśmy wspaniały świat. Zaprojektowaliśmy wspaniałe rzeczy. Wiele się nauczyliśmy”.