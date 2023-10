Ironheart otrzyma nową zbroję. Następczyni Iron Mana na nowych grafikach

Do sieci trafiły świeże grafiki promujące serial Ironheart.

Jednym z wciąż powstających seriali Marvela jest Ironheart. Bohaterka została wprowadzona do MCU w Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu, a prawdopodobnie w przyszłym roku otrzyma własną produkcję. Od dłuższego czasu do sieci nie trafiały żadne nowe materiały promujące serial. Aż do teraz, gdy udostępniono zdjęcia prezentów dla ekipy serialu zawierające grafiki z Ironheart.

Ironheart – nowa zbroja na grafice z serialu

Ekipa produkcyjna otrzymała w prezencie parę skarpetek z nowym wzorem pokazującym Riri Williams. Na grafice zaprezentowano nowy strój Ironheart, który różni się od tego z drugiej części Czarnej Pantery. Zbroja inspirowana jest komiksowym projektem Ironheart, który obejmuje czarny element na klatce piersiowej z białym sercem na środku.