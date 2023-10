Iron Man oficjalnie nie żyje. To właśnie dzisiaj Avengersi pokonali Thanosa

Jak podano w oficjalnej osi czasu MCU to właśnie 17 października 2023 roku doszło do wielkie bitwy między Avengersami a Thanosem i jego armią. Warto przypomnieć, że film Avengers: Koniec gry rozgrywał się kilka lat po wydarzeniach z Avengers: Wojna bez granic, przedstawiając niedaleką przyszłość. Przyszłość, którą właśnie dogoniliśmy i to dzisiejszego dnia rozegrała się jak dotąd największa bitwa w historii uniwersum.

Heroiczna śmierć Iron Mana w walce z Thanosem

Jak wszyscy fani doskonale pamiętają, Thanos nie zostałby pokonany, gdyby nie poświęcenie Tony’ego Starka. Iron Man przejął rękawicę ze wszystkimi kamieniami nieskończoności, po czym pstryknął palcami, pokonując Tytana i jego wielką armię, ratując cały wszechświat.