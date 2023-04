Intel Pixel Awards Europe 2023 już ze 100 grami w konkursie

W skład jury konkursu weszli: Marcin Borkowski, Asia Buganik, Liz Katrin, Michał Król, Krzysztof Maliński, Artur Maksara, Jakub Marszałkowski, Paweł Schreiber, Ewa Maria Szczepanowska, Agnieszka Szóstak, Rafał Szrajber, Mateusz Witczak i Grzegorz Zajączkowski.

Zgłoszone produkcje podlegają ocenie jury, które wyłoni finalistów w poszczególnych kategoriach: Big Fish Grand Prix, Indie Grand Prix, Best Gameplay (najlepsza rozgrywka), Best Art (najlepsza oprawa wizualna), Best Audio (najlepsza oprawa audio), Best Story (najlepszy scenariusz), Retro Roots (najlepsze nawiązanie do retro), Big Bang! (największe zaskoczenie), Best Student (najlepszy projekt studencki), Total Blackout (najlepsza gra planszowa), Warsaw Excellence (najlepsza gra rodem z Warszawy) oraz Nagroda Specjalna Publiczności Festiwalu.

Więcej informacji o konkursie i zgłoszeniach znajdziecie pod tym adresem.