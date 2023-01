Instant Karma w Cyberpunk 2077. Mod wymusi na Was pokojowe rozwiązania

Cyberpunk 2077 oferuje na tyle dużą swobodę w podejściu do rozgrywki, że możliwe jest ukończenie głównego wątku fabularnego bez konieczności zabijania żadnego z NPCów. Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił podczas takiego podejścia to gry, to mamy dla Was ciekawą propozycję.

Modyfikacja, która pomoże Wam w pokojowym przejściu Cyberpunk 2077

Instant Karma to modyfikacja przygotowana przez użytkownika o nicku Reverend Ursa. Ten mod sprawia, że V stanie się niezwykle łagodnym bohaterem/bohaterką. W przeciwnym wypadku czeka Was śmierć.



Modyfikacja działa na prostych zasadach. Jeśli w trakcie rozgrywki kogoś zabijemy, to V również automatycznie zginie. Warto wspomnieć, że dotyczy to wyłącznie zabójstw dokonanych na ludziach. Tryb nie będzie się aktywował również w momentach, w których wcielamy się w Johnnego Silverhanda.



Instant Karma może pomóc osobom, które chcą spróbować swoich sił w starciu z Cyberpunk 2077 na specjalnych zasadach. Oczywiście, chodzi o to, by w czasie zabawy zachować czyste konto na liczniku zabójstw. Więcej informacji na temat moda oraz instrukcję jego instalacji znajdziecie tutaj.