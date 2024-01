Inspirowana Dino Crisis gra Instinction na obszernym gameplayu

Ostatni raz o Instinction informowaliśmy Was w kwietniu 2022 roku, kiedy twórcy podzielili się krótkim wideo. Deweloperzy z Hashbane Interactive postanowili jednak przypomnieć o swoim dziele. Tym razem przygotowali obszerne, bo trwające ponad 7 minut wideo, na którym możemy zobaczyć fragmenty rozgrywki z początkowego etapu zabawy.

Instinction ma zachwycać oprawą

Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy z trzech materiałów wideo, które mają ukazać się na przestrzeni tego roku. Każdy z nich ma prezentować inne istotne dla rozgrywki aspekty. Premiera gry planowana jest natomiast na 2025 rok. Warto jednak wspomnieć, że osoby wspierające projekt otrzymają dostęp do wersji alpha, która zostanie udostępniona w trzecim kwartale 2024 roku.



Instinction to pierwszoosobowa gra akcji z liniową, lecz bogatą w zawartość kampanią. W podstawowych założeniach rozgrywka skupiać się będzie na rozwiązywaniu zadań i łamigłówek oraz walce i eksploracji. Oczywiście, największą atrakcją gry od Hashbane Interactive będą dinozaury, a twórcy podkreślają, że przy tworzeniu gry inspirują się legendarnym Dino Crisis. Spodziewajcie się więc morderczych starć z prehistorycznymi bestiami.



Na koniec dodajmy tylko, że Instinction powstaje z myślą o PC oraz konsolach. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą składać zamówienia w formie pre-order.