Industrial Annihilation – zapowiedziano sequel świetnego Planetary Annihilation

Jeśli graliście w Planetary Annihilation, to z pewnością zainteresuje Was wieść o nadchodzącej kontynuacji, która właśnie została oficjalnie zapowiedziana. Z tej okazji twórcy przygotowali również specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Planetary Annihilation to propozycja dla miłośników strategii

Jak chwalą się sami twórcy, wydane w 2014 roku Planetary Annihilation sprzedało się w nakładzie ponad 3 milionów sztuk. Nic więc dziwnego, że studio zdecydowało się na stworzenie kontynuacji. Nie wiemy jeszcze zbyt wiele o samym projekcie, ale deweloperzy poinformowali, że przygotowują oryginalny miks gatunków. Oczywiście, w przypadku Industrial Annihilation będziemy mieć do czynienia ze strategią czasu rzeczywistego, w której istotną rolę odgrywać będzie rozbudowany system konstruowania fabryk.



Industrial Annihilation ma pojawić się na rynku w drugim kwartale przyszłego roku, a gra w pierwszej kolejności będzie dostępna w ramach wczesnego dostępu.