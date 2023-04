Indiana Jones 5 to koniec „ukochanej serii”. Disney potwierdził wielkie zwieńczenie

Indiana Jones to jedna z najbardziej znanych i dochodowych filmowych serii, która była wielokrotnie rozszerzana poprzez seriale, książki, komiksy, czy gry. Wygląda jednak na to, że Lucasfilm gotowy jest rozstać się z tą serię. Tak wynika z komunikatu prasowego, które Disney rozesłał do amerykańskich dziennikarzy. Napisali w nim, że Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to „niecierpliwie wyczekiwana ostatnia część ukochanej serii”.