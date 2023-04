Indiana Jones 5 będzie najdłuższym filmem z serii. Znamy czas trwania

Będzie to najdłuższy film z serii, którym do tej pory był Indiany Jonesa i Ostatniej krucjaty (2 godziny i 7 minut). Czwarta odsłona serii o podtytule Królestwo Kryształowej Czaszki z 2008 trwała 2 godziny i 2 minuty, zaś Poszukiwacze zaginionej Arki i Świątynia Zagłady nie przekroczyły dwóch godzin (odpowiednio 1 godzina i 55 minut oraz 1 godzina i 58 minut).

To około 2 godzin i 22-23 minut. Przyznam, że wcześniejszy montaż filmu był krótszy. Był poniżej 2 godzin i 15 minut. Sporo o tym rozmawialiśmy. […] Powodem, dla którego jest to interesujące, jest to, że długie historie są czymś, co polubiliśmy w przestrzeni streamingowej. Myślę więc, że jest to naturalna kolej rzeczy, że przenosimy to do kina. W ostatnim czasie było wiele filmów trwających ponad 3 godziny i nie czułam wcale ich długiego czasu trwania.