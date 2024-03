In a Violent Nature to horror inny niż wszystkie. Oryginalny pomysł zaprezentowany na zwiastunie

Zadebiutował pierwszy zwiastun horroru In a Violent Nature, który będzie bardzo nietypowym przedstawicielem slasherów.

Rzadko kiedy w horrorach możemy obserwować akcję z perspektywy antagonisty. In a Violent Nature jest więc filmem nietypowym, który zaprezentuje wszystkie wydarzenia widziane oczami mordercy. Za ten oryginalny pomysł na nowe kino grozy odpowiada debiutujący Chris Nash, który napisał również scenariusz do filmu. Pierwszy zwiastun In a Violent Nature zobaczycie poniżej.