Imponująca oferta SkyShowtime na wrzesień. Wielkie filmowe hity wkrótce dostępne

Chociaż mamy dopiero połowę sierpnia, to SkyShowtime już zapowiedziało swoją wrześniową ofertę. Nie ma co się dziwić, gdyż tym razem platforma zagwarantuje kilka hitów prosto z kina, a także mocne serialowe propozycje. Już w przyszłym miesiącu w bibliotece platformy zadebiutuje Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor, czyli aktorska ekranizacja papierowego systemu D&D. Ponadto subskrybenci obejrzą najnowszy film M. Nighta Shyamalana pod tytułem Pukając do drzwi. Jeżeli jednak szukacie czegoś ambitniejszego, to powinniście zwrócić uwagę na TÁR z Cate Blanchett.

Platforma potwierdziła również, że oczekiwany serial Poker Face pojawi się we wrześniu. W ofercie znajdzie się również nowa produkcja Codename: Annika, a także Zwycięzca i Fashion House. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

SkyShowtime – nowości września 2023

Seriale

The Winner (Zwycięzca) - 4 września (kolejne odcinki co tydzień)

The Winner to koprodukcja czesko-słowacka. Ta komedia familijna opowiada historię Viktora Hudáka (Ady Hajdu), byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i po dekadzie usiłuje wrócić do życia na łonie rodziny. Starając się na nowo wdrożyć w codzienną, rodzinną rutynę, próbuje zbliżyć się do żony i córek. Ten nowy etap w jego życiu okazuje się jednak pełen niespodzianek i wyzwań, często trudniejszych niż te, z którymi przez lata mierzył się w rządzie.

Codename: Annika – we wrześniu

Codename: Annika to fińsko-szwedzki serial kryminalny. Jego bohaterką jest Emma, fińska specjalistka od oszustw w świecie sztuki, która pod przykrywką infiltruje sztokholmski dom aukcyjny. Firma ta jest podejrzana o powiązania z człowiekiem zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Chcąc pozostać incognito, Emma udaje kogoś zupełnie innego. Staje się Anniką – impulsywną dziewczyną kochającą szalone imprezy, narkotyki i alkohol. Przybranie nowej tożsamości otwiera przed nią drzwi do ukrytego świata oszustów zarabiających na wielkich dziełach sztuki. Bycie Anniką wymaga jednak od Emmy powrotu do bolesnej przeszłości, o której przez lata próbowała zapomnieć.

Poker Face - we wrześniu

Poker Face to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, który śledzi losy Charlie Cale, kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób. Twórcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do Oscara Rian Johnson, czyli scenarzysta, reżyser i producent m.in. filmów z serii Na noże. Obok Lyonne w tym dziesięcioodcinkowym serialu kryminalnym występują Adrien Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg i Ellen Barkin.

Fashion House - 20 września (kolejne odcinki co tydzień)