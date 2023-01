Imperial Miners - nowa gra w uniwersum Osadnicy: Narodziny Imperium

Wydawnictwo Portal Games zapowiedziało zupełnie nową grę w uniwersum znanym z Osadnicy: Narodziny Imperium. Imperial Miners to lekka karcianka autorstwa Tima Armstronga, który znany jest za sprawą gier Arcana Rising oraz Orbis.

Imperial Miners zadebiutuje na rynku jesienią 2023 roku

Twórcy zapewniają, ze Imperial Miners będzie posiadać łatwe do zrozumienia zasady i satysfakcjonującą rozgrywkę pełną reakcji łańcuchowych. Dzięki szerokiej gamie różnorodnych kart i modułowym planszom postępu tytuł ma gwarantować naprawdę dużą regrywalność. Gra łączy w sobie prostą mechanikę, piękne ilustracje i ciekawe mechanizmy, co czyniąc ją idealną grą zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy.



“W Imperial Miners gracze tworzą własne kopalnie poprzez zagrywanie kart do swojego obszaru gry. Zaczynają od powierzchni i rozwijają je w dół. Zawsze gdy karta jest dodawana do kopalni, aktywuje zarówno samą siebie, jak i karty ponad nią, nagradzając gracza satysfakcjonującymi reakcjami łańcuchowymi i kombinacjami. Karty należą do sześciu różnych frakcji i oferują różne strategie. Gracze mieszają różne frakcje w swoich kopalniach, aby osiągnąć najlepsze wyniki” – czytamy w opisie gry.



Imperial Miners jest grą przeznaczoną dla 1-5 osób. Rozegranie jednej partii powinno zajmować około 45 minut. Jak poinformował wydawca, gra trafi na sklepowe półki jesienią 2023 roku. Produkcja będzie dostępna w języku polskim i angielskim.



Imperial Miners – specyfikacja gry: