Immortals of Aveum w złocie. Magiczny FPS nie zaliczy kolejnego opóźnienia

Immortals of Aveum miało zadebiutować na rynku 20 lipca 2023 roku, ale już pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że na premierę produkcji Ascendant Studios będzie trzeba poczekać miesiąc dłużej. Na szczęście gracze nie muszą obawiać się kolejnych opóźnień. Deweloperzy poinformowali bowiem, że wspomniany tytuł osiągnął tzw. złoty status.

Prace nad Immortals of Aveum zakończone. Produkcja Ascendant Studios osiągnęła złoty status

Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone, a Immortals of Aveum może trafić do tłoczni. Deweloperzy z Ascendant Studios mogą natomiast skupić się na przygotowaniu premierowej aktualizacji, która wyeliminuje pomniejsze błędy. Gracze z kolei mogą spokojnie odliczać dni do premiery, która – zgodnie z zapowiedziami – odbędzie się za niecałe dwa tygodnie.