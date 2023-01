Lista najbardziej wyczekiwanych filmów 2023 roku według IMDb zaskakuje

Na pierwszym miejscu znajdziemy Barbie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem. Trzecie miejsce zajął Martin Scorsese ze swoim dziełem Killers of the Flower Moon, a zaraz za nim znajdziemy Oppenheimer od Christophera Nolana. Pozostałe produkcje to również pewniaki – jak chociażby Super Mario Bros. Film, czwarta część serii John Wick czy nowy Indiana Jones.