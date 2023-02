Ilu graczy postanowiło zagrać w Deathloop? Bethesda dzieli się szczegółami

Dziękujemy, że przybyliście na Blackreef i spróbowaliście przerwać tę cholerną pętlę. Mamy nadzieję, że pobyt na wyspie wam się podobał i weźmiecie udział w jeszcze niejednej imprezie u Wilka! – czytamy we wpisie opublikowanym przez polski oddział firmy Bethesda.

Należy pamiętać, że wspomniana liczba graczy nie odzwierciedla wyników sprzedaży. Deathloop dostępny jest bowiem w usługach Xbox Game Pass oraz PlayStation Plus Extra i Premium.



Na koniec przypomnijmy, że Deathloop dostępny jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Deathloop – good morning Blackreeeeef!

