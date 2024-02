Ile Keanu Reeves zarobił na roli Johna Wicka? Ogromna kwota za czwartą część

John Wick obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. W tym czasie pojawiły się cztery filmy, które łącznie zarobiły już ponad 1 miliard dolarów na całym świecie. Najpopularniejsza rola Keanu Reevesa przyniosła mu nie tylko dodatkową sławę, ale również ogromne pieniądze. Długo nie wiedzieliśmy, ile aktor zarobił na roli płatnego zabójcy, ale w końcu te dane zostały ujawnione. Reeves początkowo zgodził się na skromną wypłatę, ale w czwartej części dostał sporą podwyżkę, która zaklasyfikowała go do najlepiej opłacanych gwiazd Hollywood.

Keanu Reeves zarobił fortunę na graniu Johna Wicka

Serwis Just Jared dotarł do informacji, ile Keanu Reeves zarobił na roli Johna Wicka. Okazuje się, że za pierwszy film otrzymał skromne 1-2 mln dolarów, co ma jak najbardziej sens, gdy budżet filmu wyniósł zaledwie 30 mln dolarów. Drugi film przyniósł aktorowi 2,5 mln dolarów. Informacje dotyczące gaży za trzecią część nie zostały ujawnione, ale uważa się, że Reeves zapewnił sobie znaczną podwyżkę w porównaniu do dwóch poprzednich odsłon.