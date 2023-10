Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży z nowym zwiastunem. Czy to będzie hit tej jesieni?

Fani serii mogą spodziewać się wielkiego powrotu igrzysk do kin.

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży, który będzie prequelem do wydarzeń z głównej serii. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich materiałów, najnowsza zapowiedź jest krótsza od poprzednich, ale zawiera kilka niepublikowanych wcześniej scen pochodzących z filmu. Możemy na nich zobaczyć dwójkę głównych bohaterów, granych przez Toma Blytha i Rachel Zegler. Zwiastun zobaczycie poniżej.