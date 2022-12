Aż 22 gry do sprawdzenia za darmo na konsolach Xbox. Microsoft zaprasza na wydarzenie

Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft poinformowali o starcie wydarzenia ID@Xbox Winter Game Demo Event Showcases. W jego ramach do 12 grudnia gracze mogą sprawdzać nowe produkcje przygotowane z myślą o konsolach Xbox. W większości przypadków są to wersje demonstracyjne gier, które wciąż są przygotowywane, a społeczność może podzielić się z twórcami swoimi opiniami na temat tytułów. W sumie mamy do sprawdzenia 22 produkcje – są to raczej pozycje niezależne, więc nie spodziewajcie się tutaj wielkich gier z segmentu AAA. Niemniej jednak może akurat znajdziecie coś ciekawego!

