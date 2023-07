Aż 39 gry do sprawdzenia za darmo na Xboksach. Startuje ID@Xbox Demo Fest

Dobra wiadomość dla posiadaczy konsol Xbox – Microsoft poinformował, że już jutro, czyli 11 lipca, wystartuje ID@Xbox Demo Fest. W ramach wydarzenia zainteresowani będą mogli przetestować całkowicie za darmo aż 39 gier na konsolach Xbox, na co będą mieli czas do 17 lipca. Warto jednak zaznaczyć, że nie mówimy tutaj o pełnych wersjach, a oczywiście o standardowych wersjach demonstracyjnych. Często tytuły z ID@Xbox Demo Fest trafiają w późniejszym terminie do oferty Xbox Game Pass.

ID@Xbox Game Fest – gry do sprawdzenia: