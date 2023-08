I Am Future: Cozy Apocalypse Survival zbiera świetne oceny

Gra przed kilkoma dniami zadebiutowała we wczesnym dostępie i przypadała do gustu graczom.

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival to propozycja od studia Mandragora, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje ekipa z tinyBuild. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie 8 sierpnia i zdobyła uwagę graczy.

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival zdobywa fanów już w Early Access

Jak sama nazwa wskazuje I Am Future: Cozy Apocalypse Survival to przyjemny i relaksujący survival, a przynajmniej tak określają go twórcy. Zgadza się, dla mnie te pojęcia też się wykluczają. Opowieść przeniesie nas do postapokaliptycznego świata, w którym rozbijemy obóz na szczycie wieżowca. Mamy tu całą gamę typowych dla gatunku aktywności, czyli budowania, ulepszania, uprawiania farmy, gotowania i tworzenia narzędzi. Część z obowiązków będziemy mogli jednak zautomatyzować, zrzucając je na swoich kompanów, a w tej roli wystąpią urocze roboty.



Wyłącznie na Steam I Am Future: Cozy Apocalypse Survival doczekało się już prawie 400 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Trzeba przyznać, że to bardzo dobry wynik jak na grę, która przed kilkoma dniami pojawiła się we wczesnej wersji.