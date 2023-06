Hyper Light Breaker na nowym zwiastunie

Jak już z pewnością wiecie Hyper Light Breaker to kontynuacja niezwykle ciepło przyjętego Hyper Light Drifter. Twórcy z Heart Machine zdecydowali się jednak na całkowitą zmianę formuły, co mogliśmy zobaczyć już na wcześniejszych materiałach. Deweloperzy podzielili się teraz kolejnym wideo, które pokazuje grę od jej najlepszej strony. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Hyper Light Breaker czy Hyper Light Drifter? Która formuła bardziej do Was przemawia?

Heart Machine przy projektowaniu Hyper Light Breaker postanowiło zrezygnować z pikselartowej oprawy i zastąpić ją trójwymiarową. Oczywiście, ta zmiana bezpośrednio wpływa na samą rozgrywkę. Tym razem skupiono się na dynamicznej akcji i walce z różnorodnymi przeciwnikami, nadając grze charakterystyczny, roguelike'owy styl. Gracz będzie miał możliwość stawienia im czoła samodzielnie lub w trybie kooperacji z innymi graczami, dzięki specjalnemu trybowi współpracy.



W Hyper Light Breaker nie zabraknie fascynujących broni i dodatków, które podkręcą przyjemność płynącą z masakrowania przeciwników. Podobnie jak w pierwszej części, gra zachwyca wyjątkową i stylową grafiką, choć tym razem zaprezentowaną w nieco innym wydaniu.



Data premiery Hyper Light Breaker ciągle pozostaje nieznana, ale twórcy przewidują, że gra pojawi się na rynku jesienią. W pierwszej kolejności ma być jednak dostępna w ramach Early Access.