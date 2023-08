Hulk Hogan przez kilka lat walczył z Marvelem. Firma zakazała używania jego przydomku

Teraz po wielu latach Hulk Hogan wrócił do sprawy, aby opowiedzieć, w jaki sposób wygrał z Marvel Comics. Ostatecznie legendzie WWE udało się odzyskać prawa do swojego artystycznego pseudonimu.

Niedługo po tym, jak zacząłem startować w zawodach, otrzymaliśmy telefon od Marvel Comics. „Naruszasz nasze prawa autorskie. Są one dość podobne. Zamierzamy cię pozwać, postawić przed sądem”. Pozwoliliśmy im mieć nazwę, nie licencjonowaliśmy jej. Musiałem zapłacić im tylko jedną dziesiątą z 1% zysków. To trwało od 1985 do 2005 roku. W 2005 roku wreszcie to się skończyło.

Byłem wtedy wściekły, bo już nie mogłem używać nazwy Hulk Hogan. Poszedłem do mojego adwokata: „Nie obchodzi mnie, jaką umowę zawrzesz, ale musisz ją podpisać, bo potrzebuję tę nazwy”. Stało się tak, że dostałem przedłużenie o rok i musiałem zapłacić im 30% wszystkiego, co zarobiłem. Filmy, zawody telewizyjne, dostali 30% wszystkiego, ale jeśli zdecydowaliby się sprzedać nazwę, musieli dać mi pierwszeństwo. Zatem nie mogli nic więcej z nią zrobić.