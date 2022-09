Honey, I Joined a Cult – debiut pełnej wersji już wkrótce. Lepiej zacznijcie szukać wyznawców

Honey, I Joined a Cult to propozycja od ekipy Sole Survivor Games. Część z Was może kojarzyć ten tytuł, gdyż od ponad roku śmiało poczyna sobie w Early Access. Twórcy ogłosili jednak, że już wkrótce gra ukaże się w pełnej wersji. Pecetowa premiera zapowiedziana została na 3 listopada. Warto wspomnieć, że pieczę wydawniczą nad tą produkcją sprawuje cenione Team17. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Honey, I Joined a Cult to gra strategiczna, w której wcielamy się w rolę założyciela i zarządcy kultu. Do naszych zadań należeć będzie między innymi dbanie o dobry stan wspólnoty, rekrutowanie nowych wyznawców, zapewnienie im należytej „opieki” oraz ekspansywne rozwijanie naszej działalności. Oczywiście, wszystko po to, by z kieszeni naiwnych wyciągnąć jak najwięcej monet.