Hogwarts Legacy doczeka się nowości. Twórcy chcą wyrazić swoją „wdzięczność”

Jak wspomnieliśmy wyżej, Wood nie podzielił się żadnymi szczegółami. Wiele wskazuje jednak na to, że Hogwarts Legacy rzeczywiście zostanie wzbogacone o nową zawartość. Fanom najnowszej produkcji Avalanche Software nie pozostaje na ten moment nic innego, jak czekać na pierwsze konkrety dotyczące wspomnianego patcha.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.

