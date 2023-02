Hogwarts Legacy z niewielkim patchem. Aktualizacja jest już dostępna

Przedstawiciele studia Avalanche Software poinformowali dziś o udostępnieniu niewielkiej aktualizacji z numerem 1120320 do gry Hogwarts Legacy . Nie jest to duży patch, nie należy też spodziewać się żadnej nowej zawartości, ale powinna to być dobra wiadomość przede wszystkim dla graczy pecetowych.

Hogwarts Legacy z kolejnym patchem. Niewielka aktualizacja

Zgodnie z udostępnionymi przez deweloperów informacjami, patch eliminuje kilka błędów oraz poprawia stabilność działania tytułu na komputerach osobistych i konsolach Xbox Series X/S. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że – z powodu dodatkowych problemów – aktualizacja na PlayStation 5 została opóźniona; twórcy twierdzą, że pojawi się później w bieżącym tygodniu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany, przynajmniej na ten moment.