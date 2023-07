Hitowe RPG z 2020 roku dostępne za darmo. Kolejny prezent do odebrania na PC

I to się nazywa oferta.

Sklep Robot Cache wystartował ze specjalną ofertą, w której możecie odebrać wielki hit z 2020 roku. Założony w 2018 roku przez Briana Fargo konkurent dla Steama, pozwala przez najbliższe dwa tygodnie za darmo odebrać grę Wasteland 3. Produkcja studia inXile Entertainment została ciepło przyjęta przez graczy, zdobywając również bardzo dobre oceny od recenzentów. Teraz każdy chętny może zdobyć grę na komputery osobiste.

W grze Wasteland 3 obejmujesz dowodzenie nad drużyną Strażników Pustyni, stróżów prawa w postnuklearnym świecie, którzy próbują własnymi siłami odbudować obrócone w pył społeczeństwo. Ponad sto lat po dokonanym przez bomby zniszczeniu, walka o uratowanie ukochanej Arizony wydaje się beznadziejna. Jednak kontaktuje się z tobą samozwańczy Patriarcha Kolorado, obiecując pomoc za wykonanie zadania, które musi powierzyć komuś z zewnątrz – uratuj należące do niego ziemie przed ambicjami jego trojga żądnych krwi dzieci.

Wasteland 3 za darmo na PC

Aby odebrać darmowe Wasteland 3 należy zarejestrować się na stronie Robot Cache, a następnie przejść na tę stronę i odebrać grę. Oferta ważna jest do 20 lipca, więc czasu na przypisanie gry do swojego konta macie jeszcze sporo. Warto nadmienić, że w tym przypadku nie otrzymacie klucza gry do wykorzystania na Steam. Aby zagrać w Wasteland 3, trzeba pobrać klienta Robot Cache i z jego poziomu włączyć grę.