Herkules zagrożony? Aktorski remake od Disneya mógł stracić reżysera

Pierwsze prace nad Herkulesem rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku. Od tego czasu Disneyowi nie udało się znaleźć aktorów, którzy wcielą się w role znane z kultowej animacji z 1997 roku. Projekt miał jedynie reżysera, którym był Guy Ritchie – filmowiec wcześniej wyreżyserował dla studia aktorski remake Aladyna z 2019 roku. Najwidoczniej Ritchie nie jest skłonny dłużej czekać na rozwój wypadków i według najnowszych doniesień miał zrezygnować z projektu.

Herkules – Guy Ritchie zrezygnował z nakręcenia filmu?

Według scoopera Daniela Richtmana Guy Ritchie nie jest już reżyserem aktorskiej wersji Herkulesa. Jak dotąd nie zostało to potwierdzone, więc warto traktować to jako plotkę. Reżyser obecnie zajęty jest własnymi projektami, w tym The Ministry of Ungentlemanly Warfare z Henrym Cavillem, czy Fountain of Youth z Natalie Portman i Johnem Krasinskim.