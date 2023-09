Hellboy: Web of Wyrd z nową datą premiery

Hellboy Web of Wyrd to gra przygotowana przez Upstream Arcade, stylistycznie wiernie odwzorowuje oryginalne dzieła Mike'a Magnoli. Hellboy, podobnie jak w komiksie, przeżywa różnorodne przygody – każda z nich jest osobną kartą historii Piekielnego Chłopca, jednak wszystkie nawiązują do tajemniczej historii posiadłości Butterfly House.

Butterfly House, posiadłość zbudowana w 1962 roku przez okultystę, Pasquale Deneveaux, to coś więcej niż zwykły budynek – to rodzaj wrót. Posiadłość została wzniesiona na okultystycznych liniach energii, a nietuzinkowe kształty i nieeuklidesowe kształty mają służyć jednemu celowi: otwarciu drzwi do przerażającego, a zarazem fascynującego wymiaru Wyrd – czytamy w opisie gry na Steam.