Hellblade 2 tylko w 30 FPS na Xbox Series X/S. Twórcy chcą „kinowego” klimatu

W połowie marca bieżącego roku mogliśmy spojrzeć na nowe screeny z Hellblade 2: Senua’s Saga, wykonane w trybie fotograficznym. Tymczasem jak się okazuje, tytuł nie zaoferuje na Xboxach Series X/S możliwości przełączania trybów grafiki. Gra zadziała na konsolach wyłącznie w 30 klatkach na sekundę.

Hellblade 2 w 30 FPS na konsolach Xbox Series X/S

Okazuje się, że produkcja Ninja Theory zadziała tylko w 30 klatkach na sekundę na Xboxach Series X/S i na konsolach nie będą dostępne inne tryby graficzne. Ograniczenie nie dotyczy oczywiście graczy pecetowych, pod warunkiem że będą posiadać odpowiedni sprzęt. Jak informuje serwis GamingBolt , niemiecki sklep GamePro ujawnił informacje dotyczące Hellblade 2: Senua’s Saga.Ograniczenie nie dotyczy oczywiście graczy pecetowych, pod warunkiem że będą posiadać odpowiedni sprzęt.

Wspomniany portal podaje również, że według reżysera efektów specjalnych, Marka Slatera-Tunstilla, jest to spowodowane tym, że Ninja Theory chce uzyskać w grze bardziej „kinowy” klimat podobny do filmów, które ograniczają się do 24 klatek na sekundę. Tytuł zapowiada się na jedną z najlepiej wyglądających gier w najbliższym czasie, jednak gracze nie otrzymają możliwości zagrania w trybie wydajności.