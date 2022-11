Wkrótce prezentacja Hellblade 2: Senua’s Saga? Zakończono ważny etap produkcji

Podczas gali The Game Awards 2021 mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki z Hellblade 2: Senua’s Saga. Niewykluczone jednak, że deweloperzy ze studia Ninja Theory podzielą się wkrótce kolejnymi materiałami z nadchodzącej kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice. W sieci pojawiły się bowiem informacje, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że zespół zakończył dość ważny etap produkcji.

Ninja Theory zakończyło sesje motion capture do gry Hellblade 2: Senua’s Saga

Okazuje się, że studio Ninja Theory zakończyło już sesje motion capture do gry Hellblade 2: Senua’s Saga. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób, który czekają na premierę wspomnianej produkcji. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że deweloperzy oraz Microsoft zaproszą graczy na prezentację nadchodzącej kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice.



Przypomnijmy, że Hellblade 2: Senua’s Saga zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że produkcja Ninja Theory w dniu swojego debiutu trafi także do usługi Xbox i PC Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami twórców kontynuacja Hellblade: Senua’s Sacrifice ma zaoferować znacznie bardziej rozbudowany system walki, a także zachwycić graczy oprawą wizualną.

