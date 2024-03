Odbierz za darmo aż trzy DLC do Hearts of Iron IV na Steamie

Z okazji wiosennej wyprzedaży Steam Spring Sale udostępniono za darmo aż trzy DLC do gry Hearts of Iron 4.

Informowaliśmy Was dzisiaj o starcie wielkiej wiosennej wyprzedaży w sklepie Steam. Z tej okazji firma Paradox Interactive przygotowała dla fanów gier strategicznych miłą niespodziankę. Wszyscy zainteresowani posiadacze gry Hearts of Iron IV mogą bowiem odebrać na Steamie całkowicie za darmo aż trzy dodatki.

Hearts of Iron 4 – odbierz za darmo aż 3 DLC

Warto w tym momencie zaznaczyć, że oferta obowiązuje do 21 marca bieżącego roku do godziny 18:00 czasu polskiego. Aby przypisać poniższe trzy rozszerzenia do swojego konta musicie posiadać podstawową wersję Hearts of Iron IV na platformie Steam.