Hearthstone – zapowiedziano duży dodatek. March of the Lich King wprowadzi nową klasę postaci

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników Hearthstone. Już wkrótce do kultowej karcianki zawita nowa klasa postaci. Death Knight wraz z dodatkiem March of the Lich King pojawi się polu bitwy już 6 grudnia. Poniżej znajdziecie obszerne, bo trwające ponad 20 minut wideo. Na materiał składają się trailer oraz prezentacja i omówienie szczegółów najnowszego dodatku.

Hearthstone: March of the Lich King zapowiada się niezwykle ciekawie

Oczywiście, w roli bohatera reprezentującego nową klasę zobaczymy Arthasa Menethila. Chyba nie musimy nikomu przedstawiać tej postaci. Wraz z rozszerzeniem March of the Lich King do gry zawita 145 nowych kart, w tym te poświęcone Rycerzowi Śmierci. Tym samym, od grudnia ilość grywalnych klas w Hearthstone będzie wynosić 11. Po więcej szczegółów na temat nadchodzącego rozszerzenia zapraszamy na oficjalny blog gry.



“Król Lisz powraca do Hearthstone, prowadząc armię nieumarłych oraz nową klasę rycerza śmierci w ataku na Srebrną Lunę! Krwawe elfy nie poddadzą się bez walki. Łakną boju tak samo mocno jak magii Słonecznej Studni, z której czerpią swoją moc. Trup ściele się gęsto, armia rycerzy śmierci rośnie w siłę, a Pochód Króla Lisza zaczyna się na dobre” – czytamy w opisie dodatku.



Chętnie posłuchamy o Waszych oczekiwaniach względem dodatku. Hearthstone: March of the Lich King wygląda na całkiem solidne rozszerzenie, mogące przyciągnąć przed ekran osoby, które już od jakiegoś czasu nie zaglądały do karcianki Blizzarda.