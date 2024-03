HBO Max zyska nową ekranizację powieści Stephena Kinga. Oczekiwany film pominie kina

Z problemów nowego Salem’s Lot, czyli ekranizacji powieści Miasteczko Salem Stephena Kinga, można byłoby nakręcić film. Produkcja pierwotnie miała trafić do kin we wrześniu 2022 roku, ale Warner Bros. zdecydował się opóźnić premierę do kwietnia 2023. Na wiosnę ubiegłego roku zadebiutował jednak inny horror, czyli Martwe zło: Przebudzenie, a Salem’s Lot utraciło swoją datę premiery. Obawiano się, że film może zostać skasowany i odpisany od podatku, jak zrobiono to z Batgirl. Horror jednak otrzyma swoją szansę, ale nie w kinie, a na platformach HBO Max i Max.

Miasteczko Salem trafi od razu na HBO Max

Studio New Line Cinema ogłosiło, że Salem’s Lot oficjalnie pojawi się na streamingu w 2024 roku. Dokładna data premiery nie jest znana. Ostatnio ekranizacje powieści Stephena Kinga nie mają szczęścia i regularnie omijają kinowe ekrany, debiutując od razu na platformach streamingowych.