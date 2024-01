HBO Max z wielkim hitem od twórczyni Zaginionej dziewczyny. Powstaje nowa wersja Mrocznego zakątka

Najbardziej znaną ekranizacją powieści Gillian Flynn jest Zaginiona dziewczyna, którą wyreżyserował David Fincher w 2014 roku. Następnie przyszła pora na miniserial Ostre przedmioty, które zdobyły aż osiem nominacji do Emmy. W międzyczasie pojawił się film Mroczny zakątek z Charlize Theron w roli głównej, który nie zdobył większej popularności. HBO chce to naprawić i ogłosili, że zdobyli prawa do ekranizacji tej powieści autorki.

Mroczny zakątek – HBO pracuje nad miniserialem

Wydana w 2009 powieść doczeka się serialu limitowanego, którego Gillian Flynn będzie współtwórczynią, scenarzystą i współshowrunnerką, a pomagać jej będzie Brett Johnson i Guerrin Garder, którzy wcześniej pracowali nad takimi serialami, jak Mad Men i Chirurdzy.