Harry Potter w Slytherinie, a jego opiekunem jest Snape? To trzeba zobaczyć

Sztuczna inteligencja stworzyła alternatywną wersję Harry’ego Pottera, w której młody czarodziej trafił do Slytherinu.

W ostatnim czasie popularne stały się grafiki tworzone przez sztuczną inteligencję w stylu animacji Pixara. Nie ominęło to również Harry’ego Pottera, który doczekał się wielu takich przeróbek. Jedna z najnowszych od wizardzworld jest szczególnie interesująca. Dzięki niej możemy przenieść się do alternatywnej rzeczywistości, w której nastoletni czarodziej trafia do Slytherinu, będąc pupilkiem Severusa Snape’a.

Harry Potter pod opieką Severusa Snape’a – AI stworzyło grafiki w stylu Pixara

Praca zatytułowana „Co by było, gdyby Severus Snape wychował Harry’ego Pottera” prezentuje kilka etapów z życia ucznia Hogwartu, począwszy od jego wczesnych lat. Całość utrzymana jest w kolorowym i radosnym tonie znanym z filmów Pixara.