Harry Potter otrzyma nową grę! Oczekiwany Quidditch z własną produkcją

Firma ma jednak inne plany i właśnie zapowiedzieli Harry Potter: Quidditch Champions, czyli grę, która przetestuje umiejętności domorosłych czarodziejów w grze Quidditch. Produkcja stawiająca nacisk na sieciową rozgrywkę doczekał się pierwszej zapowiedzi, którą zobaczycie poniżej.

Fani od dawna prosili o grę w Quidditcha, a my od kilku lat współpracujemy z Unbroken Studios, aby stworzyć rozgrywkę godną ich oczekiwań. Teraz docieramy do fanów i zapraszamy graczy do Harry'ego Pottera: Quidditch Champions, aby pomogli nam w tej fazie budowania doświadczenia – powiedział prezes WB Games, David Haddad.