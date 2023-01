Halo najpopularniejszym serialem na Paramount+

Serial Halo nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Produkcję sceptycznie ocenili zarówno recenzenci jak i sami widzowie. Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu sukcesu. Marka cieszy się na tyle dużą popularnością, że bez problemu znalazła liczne grono odbiorców. W końcu każdy gracz zna postać słynnego Master Chiefa.

Popularność serialu Halo

Na oficjalnym koncie The Game Awards na portalu Twitter pojawiła się grafika zdradzająca, że Halo było najczęściej wybieranym serialem platformy Paramount+. W drodze na szczyt pokonując takie produkcje jak Yellowstone (wydane wyłącznie poza granicami USA) i 1883.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pierwszego sezonu Halo, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Przypomnijmy, że potwierdzono już prace nad drugim sezonem serialu. Mieliście okazję obejrzeć Halo? Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach.

